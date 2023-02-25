Она сама добавляет, что ее сильно беспокоит отсутствие диагноза. Она сильно беспокоится о своем драгоценном здоровье.

Валерия / instagram.com/valeriya/

Путинской певичке, которая вместе со своим Шреко-мужем поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину Валерии, никак не могут поставить диагноз.

Как написало российское пропагандистское СМИ Стархит, российская исполнительница заболела еще в январе, но врачи не смогли выяснить, чем именно заболела путинистка и любительница войны.

Между тем, по словам самой певицы, она заболела еще 5 января, потом подцепила, возможно, коронавирус или еще что-то. "Я не знаю, что это было, до сих пор не сказали. Мы сдали кровь — кровь идеальная. Сказали: ну какой-то был вирус, какой — не знаю. Какой-то странный, очень долгий", — поделилась 54-летняя исполнительница.

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Любительница войны и смертей добавила, что ее тревожит отсутствие диагноза, несмотря на то, что она прошла полное обследование и сдала все анализы.

Напомним, ранее украинская певица Алина Гросу, которая не так давно оправилась от серьезного заболевания, рассказала на своей странице в Instagram, что же все таки с ней случилось. Певица поделилась информацией о том, как сразу после полномасштабного вторжения террористической России в Украину, началась ее собственная драма, касающаяся здоровья.

"Начался мой личный год ада", – написала она на своей странице.

Ранее также бывшая жена голливудского актера Брюса Уиллиса Деми Мур, которому недавно был поставлен диагноза "афазия", поделилась обновленными данными о состоянии актера.

На своей странице в Instagram, актриса написала, что с тех пор, как весной 2022 года они объявили диагноз актера, его состояние прогрессировало.

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