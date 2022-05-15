Путинский пропагандист Григорий Лепс абсурдно ответил Тине Кароль

Григорий Лепс ответил Тине Кароль на комментарий про червей / Коллаж

Российский певец, по совместительству заядлый путинист Григорий Лепс неуклюже ответил на гневный выпад Тины Кароль в свою сторону.

Ранее украинская певица пригрозила шансонье, что он станет "пищей для червей", когда приедет на Донбасс. Также она отметила, что у Лепса звериное нутро, так как он к ней приставал, не принимая отказа.

После посещения рашистским артистом непризнанной "ДНР", он дал интервью еще одному закоренелому пропагандисту - Владимиру Соловьеву.

В нем он упомянул и украинскую исполнительницу Тину Кароль, но, похоже, не понял, чем был вызван ее гнев. Поэтому его оправдание выглядело весьма нелепо.

"Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она - блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду", - сообщил он.

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Напомним, заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.

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