Путинский пропагандист Григорий Лепс абсурдно ответил Тине Кароль

Он, похоже, даже не понял, о чем ему говорила украинская певица.
Российский певец, по совместительству заядлый путинист Григорий Лепс неуклюже ответил на гневный выпад Тины Кароль в свою сторону.
Ранее украинская певица пригрозила шансонье, что он станет "пищей для червей", когда приедет на Донбасс. Также она отметила, что у Лепса звериное нутро, так как он к ней приставал, не принимая отказа.
После посещения рашистским артистом непризнанной "ДНР", он дал интервью еще одному закоренелому пропагандисту - Владимиру Соловьеву.
В нем он упомянул и украинскую исполнительницу Тину Кароль, но, похоже, не понял, чем был вызван ее гнев. Поэтому его оправдание выглядело весьма нелепо.
"Тина Кароль там написала, что я буду кормить червей. Она - блестящая певица, великолепная артистка, красивая девушка. Ну, рано или поздно мы все будем кормить червей. Другое дело, кто как проживет свою жизнь. Я вот решил, что должен прожить ее так. Со своей семьей, со своей родиной. Я имею в виду", - сообщил он.
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Напомним, заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.
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