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Кароль катком прошлась по рашисту Лепсу: "ты будешь пищей для червей"

12 мая 2022, 13:24

Певица не подбирала выражений.

Кароль катком прошлась по рашисту Лепсу / скриншот

Певица Тина Кароль резко высказалась в адрес одиозного рашиста Григория Лепса, который поддержал военное вторжение России в Украину

На своей страничке в Instagram gевица опубликовала видео с Лепсом, ехавшим на Донбасс и без стеснений высказала все, что думает о стороннике войны в Украине.

Кароль невзначай вспомнила, как несколько лет назад российский пропагандист предлагал стать ее продюсером.

"Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе "НЕТ". Заезжай поглубже, не убегай так быстро, мы встретим как следует!", - написала Кароль.

instagram.com/tina_karol

Также певица не обошла стороной выбор композиции пропагандиста - он ехал к оккупантам, напевая строчки из песни Владимира Высоцкого "Рыцарский турнир".

"Ты будешь пищей для червей. Мы презираем "короля". Трек выбрал класс, молодчага", – резко отреагировала Кароль.

Напомним, заядлый путинист Григорий Лепс поделился видео, на котором он едет в служебном автомобиле с российской символикой. За рулем - военный, по радио играет песня Владимира Высоцкого под названием Рыцарский турнир.

В таком антураже певец отправился на Донбасс с концертами - сегодня в непризнанном "ДНР" оккупанты отмечают День республики.

viber
Тина Кароль Григорий Лепс
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