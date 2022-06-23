Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" русских оккупантов / ua.depositphotos.com

Скандально известный своей поддержкой диктатора Путина и боевиков на Донбассе российский актер Михаил Пореченков назвал русских оккупантов, которые сейчас пытают и убивают украинцев ‒ "лучшими людьми страны". Соответствующий видеоролик опубликовал портал "Общественная служба новостей".

"Вы самые главные, лучшие люди этой страны – сейчас и на все века. Спасибо вам за то, что вы делаете, и низкий поклон от нас, простых штатских лопухов", – сказал Пореченков, навещая в военном госпитале Белгородской области раненых агрессоров.

К слову, сам Пореченков многие годы поддерживает кровавую политику Путина еще с весны 2014 года ‒ аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Осенью того же года он "прославился" своим визитом к террористам в Донецкий аэропорт. Тогда Пореченков схватился за гашетку пулемета и стрелял по украинским позициям.

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Напомним, ранее, в марте нынешнего года, Владимир Машков выступил с верноподданной речью на концерте на московском стадионе "Лужники" в честь 8-летия российской оккупации Крыма.

В ответ Мария Машкова в интервью телеканалу CNN заявила, что убеждения ее отца "разбивают ей сердце".

Позднее другой актер калибра Машкова, тоже известный своей поддержкой преступлений путинского режима, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину.

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