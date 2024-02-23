Путинистку-изгнанницу Ивлееву затравили прямо на концерте

Настя Ивлеева впервые после "голой" вечеринки вышла в свет, но получила волну хейта.

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Настя Ивлеева впервые вышла в свет после скандала / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastyaivleeva/

Скандальная блогерша террористической РФ Настя Ивлеева долгое время не выходила на связь. Стало известно, что она посетила концерт донецкого рэпера ОМ, но жители страны на болотах не оценили это.

Раньше Ивлееву звали на разные мероприятия, однако после скандальной вечеринки она стала персоной нон грата везде. Вся ее публичная деятельность полностью остановлена.

"Сила в делах! Дима, спасибо за концерт", — написала Настя в своих соцсетях под роликом с выступлением ОМ.

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Как оказалось, сам рэпер не знал о том, что Ивлеева находилась в зале, со сцены любитель Путина сказал:

"Кaкое оскорбление, когда вот типа Ивлеевой приeзжают в Донeцк, чтобы отбелить свою честь. Донбасс не cтиральная машина, ребята, очнитесь!"

Вскоре, когда артисту сообщили, что Настя была на его концерте, он признался, что в любом случае сказал бы то же самое. По данным росСМИ, после заявления ОМ блогерша сразу же покинула зал.

Добавим, даже общественные деятели в Донецке выступили против приезда Насти Ивлеевой в так называемую ДНР, их видеообращение в своем телеграм-канале разместил пропагандистский военный корреспондент Андрей Руденко.

"Мы хотели бы порекомендовать не планировать впредь посещение ДНР. У вас было 10 лет для того, чтобы совершить этот визит. Но по известным всем причинам вам необходимо отбелить свою репутацию и посетить нас именно сейчас. Ответственно вам заявляем, что "ДНР" (террористическая организация. - ред.) — это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал не может пользоваться ситуацией и посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий", — заявили блогерше.

Добавим, Настю Ивлееву хотели посадить в террористической РФ на пять лет за неуплату налогов в особо крупном размере.

Также на Ивлееву подавали иск на 10 млн долларов, чтобы наказать ее за "голую" вечеринку, на которой было много российских звезд.

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