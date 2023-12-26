Иск на 10 млн долларов: россияне решили уничтожить Ивлееву за "голую" вечеринку

Российский актер и кинопродюсер Александр Иншаков намерен сделать все, чтобы наказать блогершу Настю Ивлееву за ее скандальную "голую" вечеринку по "всей строгости закона".
Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, в частности, речь идет о коллективном судебном иске на миллиард рублей (почти 11 млн долларов США). По словам Иншакова, данные средства можно было бы направить в поддержку российских оккупантов, находящихся в Украине.
Соответствующий иск уже поступил в Хамовнический суд столицы, и у Ивлеевой могут арестовать имущество. "Истцы считают, что голая вечеринка нанесла им моральный вред", — отметил источник.
У слову, звезды, которые присутствовали на вечеринке, в том числе Киркоров, Собчак, Билан и другие, массово стали записывать "извинительные" видео ролики, опасаясь отмены концертов и других санкций от российских властей.
ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.
Недавно также трусливый Киркоров стал оправдываться за свое участие в вечеринке Ивлеевой. В частности, он заявил, что он патриот своей страны и пылко любит ее. Какие артисты, такая и страна.
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