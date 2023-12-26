Иск на 10 млн долларов: россияне решили уничтожить Ивлееву за "голую" вечеринку

Вырученные средства россияне предлагают направить на убийства украинцев.

https://stars.glavred.info/isk-na-10-mln-dollarov-rossiyane-reshili-unichtozhit-ivleevu-za-goluyu-vecherinku-10528271.html Ссылка скопирована

Ивлеева нарвалась на цунами хейта / Коллаж Главред, фото Instagram/agent_girl

Российский актер и кинопродюсер Александр Иншаков намерен сделать все, чтобы наказать блогершу Настю Ивлееву за ее скандальную "голую" вечеринку по "всей строгости закона".

Как сообщает пропагандистский ресурс Стархит, в частности, речь идет о коллективном судебном иске на миллиард рублей (почти 11 млн долларов США). По словам Иншакова, данные средства можно было бы направить в поддержку российских оккупантов, находящихся в Украине.

Соответствующий иск уже поступил в Хамовнический суд столицы, и у Ивлеевой могут арестовать имущество. "Истцы считают, что голая вечеринка нанесла им моральный вред", — отметил источник.

видео дня

У слову, звезды, которые присутствовали на вечеринке, в том числе Киркоров, Собчак, Билан и другие, массово стали записывать "извинительные" видео ролики, опасаясь отмены концертов и других санкций от российских властей.

ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Недавно также трусливый Киркоров стал оправдываться за свое участие в вечеринке Ивлеевой. В частности, он заявил, что он патриот своей страны и пылко любит ее. Какие артисты, такая и страна.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.