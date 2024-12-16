Путинистки Долина и Канделаки попали под жесткие санкции ЕС - что потеряют

Кратко:
- Путинистки Долина и Канделаки под санкциями ЕС
- Что они могут потерять
Российские звезды Лариса Долина и Тина Канделаки, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, могут потерять свою недвижимость в ЕС.
Как сообщают российские пропагандисты, Долина имеет недвижимость в Латвии – две квартиры в Латвии.
Также путинистка Канделаки может потерять свое имущество в Юрмале, но обе любительницы диктатора Путина не воспринимают решение ЕС всерьез.
"Она отметила, что против россиян постоянно вводят санкции, а списки "штампуют как на конвейере", но впервые к нему добавили шоу. Ограничения тщательно анонсировали и распространяли в СМИ. Знаменитость назвала это "дешевым шоу", - заявили представители Канделаки.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.
А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.
Вас может заинтересовать:
- "Жду": Потап впервые ответил на критику за бегство из Украины - детали
- "Непоправимое горе": в ДТП погибла дочь известной украинской ведущей
- "Под давлением": Елена Зеленская рассказала, что сейчас происходит в ее браке
Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред