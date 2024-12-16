Путинистки Долина и Канделаки попали под жесткие санкции ЕС - что потеряют

Путинистка Долина и Канделаки попали под санкции.

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Лариса Долина и Тина Канделаки - санкции ЕС / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина, Тина Канделаки

Кратко:

Путинистки Долина и Канделаки под санкциями ЕС

Что они могут потерять

Российские звезды Лариса Долина и Тина Канделаки, которые поддерживают террористическое вторжение РФ в Украину, могут потерять свою недвижимость в ЕС.

Как сообщают российские пропагандисты, Долина имеет недвижимость в Латвии – две квартиры в Латвии.

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Также путинистка Канделаки может потерять свое имущество в Юрмале, но обе любительницы диктатора Путина не воспринимают решение ЕС всерьез.

"Она отметила, что против россиян постоянно вводят санкции, а списки "штампуют как на конвейере", но впервые к нему добавили шоу. Ограничения тщательно анонсировали и распространяли в СМИ. Знаменитость назвала это "дешевым шоу", - заявили представители Канделаки.

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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Таисия Повалий готовит "масштабный", по ее мнению, русско-украинский проект. Запроданка никак не успокоится и продолжает удивлять своими абсурдными идеями.

А также Тоня Матвиенко призналась, что никогда не разъезжалась со своим мужем Арсеном Мирзояном после ссор. Также Тоня рассказала, что в ноябре ее брак с Арсеном был на грани развода.

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Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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