Путинистка-телеведущая Кудрявцева засветила свои позорные мокрые трусы

Российская телеведущая Кудрявцева поделилась философскими размышлениями о трусах.

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Лера Кудрявцева показала свои мокрые трусы / Фото Главред. Коллаж Instagram

Российская телеведущая и путинистка Лера Кудрявцева, которая выступает за войну в Украине и даже собиралась брать в руки автомат, неожиданно показала свое жуткое нижнее белье.

Она не просто поделилась об этом на своей странице в Instagram, а и показала свои жуткие портки на всеобщее обозрение аудитории.

Желание выложить старые застиранные трусы Кудрявцева подкрепила философскими размышлениями о жизни. Стареющая ведущая сделала акцент на том, что приехав отдыхать, свои единственные трусы она замочила. И чтобы посушить, додумалась положить их на камни в сауне.

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Оказалось, что белье не имеет огнезащитной функции и трусы начали гореть. "Через час зашла забрать, повертела в руках и решила для пущей просушки на секунду положить на камни. Сауна. Камни. Горящие трусы. Курю. Думаю", - завершила глубочайший пост Кудрявцева.

Трусы Кудрявцевой сгорели в сауне / Instagram

Напомним, ранее Лера Кудрявцева, которая поддерживает убийства и насилие в отношении украинских женщин и детей, поделилась видео, в котором ее обвинили в госизмене государству-террористу России, а также рассказали, когда заберут оккупированный террористической Россией Крым.

Ранее Кудрявцева, таки сдержала свое обещание и взяла в руки оружие. Согласно опубликованным фото, которые Кудрявцева запостила на своей странице в Instagram, путинистка взяла в руки разные виды оружия и отправилась при полном параде в тир. Свои видео и фото она сопроводила текстом о том, кто что любит. "Кто-то вышивает крестиком , кто-то кулинарит, а я вот нашла для себя занятие по душе. Пока еще болят руки от напряжения. А у вас какое хобби?" - спрашивает она.

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