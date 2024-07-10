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Путинистка Снежана Егорова обозвала украинок и сразу была наказана

Элина Чигис
10 июля 2024, 12:25
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Стася Ровинская добилась того, чтобы удалили высказывания Снежаны Егоровой с YouTube.
Снежана Егорова
Снежана Егорова получила наказание за свои слова об украинках / коллаж: Главред, фото: t.me/SnezhanaEgorova

Путинистка и пропагандистка, а когда-то популярная украинская ведущая Снежана Егорова наговорила очередной бред. В этот раз предательница обозвала украинок и унизила украинский язык.

На слова Егоровой моментально отреагировала ее старшая дочь Стася Ровинская, которая поддерживает Украину, она опубликовала фрагмент видео путинистки в своих соцсетях и попросила подписчиков пожаловаться на видео.

видео дня

"...патриоток, бешеных каких-то молодых девок с кольцами в носу, папуасок тупых, которые рассказывают на украинском языке, что нам не выиграть эту войну без баб. И потом они сидят, украиноязычные украинцы, которые по-украински друг другу рассказывают, как они будут воевать до самой победы и что надо с этим делать. Надо 4 миллиона украинцев погнать просто туда", - набредила Егорова в видео.

Снежана Егорова подыграла пропагандистам
Снежана Егорова подыграла пропагандистам / фото: скрин instagram.com/sia_rovinska/

Отметим, видео Егоровой удалили с YouTube, а Стася написала, что ей безразличны слова матери, поскольку уже привыкла к такому, но не хочет, чтобы она зарабатывала на пропаганде деньги.

"Пожалуйтесь на канал! Пожалуйста, расскажите об этом канале. Это сторонница терроризма. Я не хочу, чтобы она получала деньги. Она там донаты собирает и зарабатывает на этом", -.отметила Ровинская.

Стася Ровинская привыкла к поведению матери
Стася Ровинская привыкла к поведению матери / фото: скрин instagram.com/sia_rovinska/

Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.

После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Отметим, Руслан Ханумак заявил, что выехал в США абсолютно законно. В сети начались бурные обсуждения, поскольку Ханумак призывного возраста и поклонники не понимали, как он смог покинуть Украину.

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