Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

Бывший муж истеричной предательницы Снежаны Егоровой, которая боготворит террориста Путина, напавшего на Украину Антон Мухарский, попытался в Турции встретиться со своими детьми.
Как известно, они проживают с Егоровой, которая выехала в Турцию и продолжает уже оттуда поливать грязью свою страну. По словам Мухарского,
он был на благотворительном мероприятии в Турции. Поэтому он хотел наконец увидеть своих двух сыновей и дочь, но не получилось.
"Я обратился в украинское консульство в Анталии с просьбой предоставить адрес проживания моих детей в Турции. Через юриста были проделаны определенные действия, но государство Турция не выдает личных данных. Поэтому я не увидел своих детей, потому что не знаю, где они проживают", - рассказал Мухарский в интервью журналистке Янине Соколовой.
Кто такая Снежана Егорова
Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке.
После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.
Мухарский добавил, что он не пытался накануне поездки связаться с бывшей женой, так как они давно не поддерживают отношения.
"Это невозможно, так, как невозможно помириться с Путиным. История нашей семьи - это как история взаимоотношений двух стран, Украины и России, в такой перспективе последних 10-15 лет", - добавил он.
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Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.
Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.
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