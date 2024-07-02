Полиция не выдала: экс-муж путинистки Снежаны Егоровой не смог увидеть детей в Турции

Мухарский рассказал, что не смог увидеть своих детей, которых ему родила путинистка Егорова.

https://stars.glavred.info/policiya-ne-vydala-eks-muzh-putinistki-snezhany-egorovoy-ne-smog-uvidet-detey-v-turcii-10577573.html Ссылка скопирована

Мухарский рассказал, как хотел увидеть детей, но не смог / Коллаж Главред, фото Facebook

Бывший муж истеричной предательницы Снежаны Егоровой, которая боготворит террориста Путина, напавшего на Украину Антон Мухарский, попытался в Турции встретиться со своими детьми.

Как известно, они проживают с Егоровой, которая выехала в Турцию и продолжает уже оттуда поливать грязью свою страну. По словам Мухарского,

он был на благотворительном мероприятии в Турции. Поэтому он хотел наконец увидеть своих двух сыновей и дочь, но не получилось.

видео дня

"Я обратился в украинское консульство в Анталии с просьбой предоставить адрес проживания моих детей в Турции. Через юриста были проделаны определенные действия, но государство Турция не выдает личных данных. Поэтому я не увидел своих детей, потому что не знаю, где они проживают", - рассказал Мухарский в интервью журналистке Янине Соколовой.

Кто такая Снежана Егорова Снежана Егорова - бывшая украинская телеведущая. Родилась в Новой Каховке. После аннексии Крыма Россией и начала войны на востоке Украины неоднократно заявляла о том, что поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. Как пишет Википедия, 19 октября 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, Снежана Егорова включена в санкционный список Украины лиц "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины.

Мухарский добавил, что он не пытался накануне поездки связаться с бывшей женой, так как они давно не поддерживают отношения.

"Это невозможно, так, как невозможно помириться с Путиным. История нашей семьи - это как история взаимоотношений двух стран, Украины и России, в такой перспективе последних 10-15 лет", - добавил он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.

Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред