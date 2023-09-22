Путинистка Поплавская рассказала, каким вернулся ее сын с войны

Недалекая "красная шапочка" призывает воевать и прославляет своего сына-убийцу.

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Путинистка Поплавская радуется, что ее сын убивает на войне/Коллаж Главред, скриншот Instagram/the_yana_poplavskaya

Российская актриса Яна Поплавская, которая славится своей террористической позицией в отношении Украины и поддержала аннексию Крыма в 2004 году рассказала, каким вернулся ее сын Клим с войны.

Отметим, что ее сын отправился убивать украинцев, чем актриса была очень горда.

Кстати, оказалось, что ее сыну теперь не нравится "сытая" жизнь в террористической Москве.

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"Он очень изменился. Война очень меняет людей... Изменилась его реакция на то, что происходит здесь, когда он видит сытые города, набитые рестораны. Взгляд совсем другой", — пожаловалась мать оккупанта на то, что ее сына отказываются прославлять в столицы державы-агрессора.

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