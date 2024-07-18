Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

Путинистка Лолита призналась, что ей приходилось зарабатывать на лечение дочери.

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Лолита рассказала о своих проблемах с дочерью / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya

Российская певица Лолита Милявская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, объяснила, почему она отдала единственную дочь Еву на воспитание своей матери.

Как рассказала путинистка на YouTube-канале "Телеканал КЛЮЧ", она чувствовала себя плохой мамой.

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Отметим, известно, что у Евы синдром Аспергера и ей постоянно нужно было лечение. Из-за этого артистка была вынуждена зарабатывать деньги и она не могла соответственно ухаживать за дочерью.

"Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка", - заявила Лолита.

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, ранее Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Также артистка высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, и заступилась за нее.

А также предательница Лолита попала в новый скандал и теперь мошенницу, которая втянула певицу в аферу, ждет тюрьма.

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