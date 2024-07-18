Путинистка Лолита рассказала правду, почему отдала дочь на воспитание своей матери на самом деле

Российская певица Лолита Милявская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, объяснила, почему она отдала единственную дочь Еву на воспитание своей матери.
Как рассказала путинистка на YouTube-канале "Телеканал КЛЮЧ", она чувствовала себя плохой мамой.
Отметим, известно, что у Евы синдром Аспергера и ей постоянно нужно было лечение. Из-за этого артистка была вынуждена зарабатывать деньги и она не могла соответственно ухаживать за дочерью.
"Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу много дать ребенку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка", - заявила Лолита.
Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, ранее Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее. Также артистка высказала свое мнение о Пугачевой, которая публично осуждает террористическую политику Кремля, и заступилась за нее.
А также предательница Лолита попала в новый скандал и теперь мошенницу, которая втянула певицу в аферу, ждет тюрьма.
Вас может заинтересовать:
- "Отдала все, что было": предательница Лолита на грани нищеты
- "Выпиваю с утра до ночи": предательница Лолита сама испугалась своего вида
- Путинистка Лолита Милявская в страхе заперлась дома - что случилось
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред