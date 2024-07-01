Путинистка Лера Кудрявцева "размазала" своего мужа в эфире российского шоу

Путинистка Кудрявцева пожаловалась на нелепые привычки своего мужа.

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Лера Кудрявцева рассказала о муже / коллаж: Главред, фото: t.me/lerakudryavtseva

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, назвала своего мужа Игоря Макарова "занудным".

В эфире шоу "Звезды сошлись" Макаров рассказал о привычках жены, с которыми ему приходится мириться.

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"Отлучился куда-то, приходишь, а уже все выключено. Постоянно все везде выключается. Еще Лерка обычно любит поспорить, у нее всегда своя правда", — сказал Макаров.

Путинистка же заявила, что ее муж может на одну тему "гундеть" целые сутки, а также пожаловалась на его неаккуратность.

"Зубная паста на зеркале, брызги зубной пасты на зеркале. Выложу в шкафах все футболочки аккуратненько, он вот так майку из середины достал, все вывалилось", — отметила Кудрявцева.

Кто такая Лера Кудрявцева? Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.

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Отметим, недавно Леру Кудрявцеву высмеяли в эфире российского шоу. По данным пропагандистских СМИ, на юмористическом шоу "Звезды", куда Кудрявцева пришла с командой комиков, в стороне не оставили бурную личную жизнь телеведущей.

А также Сергей Лазарев недавно отдыхал вместе с детьми в Турции, на том же курорте оказалась и его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева со своей дочерью. На своей странице в соцсетях Лазарев опубликовал провокационное видео с бывшей и сделал признание.

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