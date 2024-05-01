Российская ведущая и актриса Лера Кудрявцева, которая в диком восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, улетела на отдых в Турцию. Однако там она встретила знакомых российских звезд.
В своих соцсетях путинистка рассказала, что устроила себе отпуск и прилетела отдыхать вместе с дочерью Машей.
"Немного, но хоть что-то", — заявила ведущая.
Также она отметила, что у нее сложилось впечатление, что она и не улетала из страны-террористки России.
"Машка сопит в ухо. Я лежу и слушаю, как поют "Иванушки" за окном. Наши соседи — Рома Павлюченко с семьей. Я уехала из Москвы или нет, не пойму. Фомин Митя еще завтра подгребет", — рассказала Кудрявцева.
Кто такая Лера Кудрявцева
Валерия Кудрявцева — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ. Находится под санкциями США и Евросоюза из-за поддержки кровавого нападения РФ на Украину.
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Отметим, российские пропагандистские СМИ отмечают, что Лера Кудрявцева ранее расставалась с мужем-хоккеистом не из-за его алкоголизма. А из-за измен молодого спортсмена с барышнями моложе и "горячее".
А также недавно на съемках одного из шоу, Лера Кудрявцева почувствовала резкую боль в колене. Во время генерального прогона, она отправилась в больницу, где ей диагностировали перелом ноги и разрыв связок.
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