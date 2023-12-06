Российская актриса, депутат террористической государственной думы, звезда недалекого сериала "Универ" Мария Кожевникова, которая недавно родила четвертого ребенка, показала свое честное фото с огромным весом.
Путинистка не раз говорила о том, что при каждой беременности она сильно набирает вес, и этот раз не стал исключением, несмотря на то, что она сидела на строжайшей диете.
Кожевникова решила показать свой вес на момент рождения ребенка. И якобы сделала это специально, чтобы показать "честное" фото.
"Решила выставить свое честное фото из роддома, тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой и сама являюсь. А то посмотришь фото соцсетей и думаешь, как так - все без живота и весом 50 кг", - расстраивается она.
Напомним, ранее звезды российского молодежного сериала "Универ", которые практически в полном составе поддержали военное вторжение России в Украину, показались на публичном мероприятии, вышли в свет.
Ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года. Как утверждается, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.
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