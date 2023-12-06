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Путинистка Кожевникова показала себя в огромном весе

Алена Кюпели
6 декабря 2023, 14:27
Полная Кожевникова поделилась "честным" фото.
Мария Кожевникова ждет ребенка
Мария Кожевникова показала своей вес после ребенка / Коллаж Главред, Фото Instagram/mkozhevnikova

Российская актриса, депутат террористической государственной думы, звезда недалекого сериала "Универ" Мария Кожевникова, которая недавно родила четвертого ребенка, показала свое честное фото с огромным весом.

Путинистка не раз говорила о том, что при каждой беременности она сильно набирает вес, и этот раз не стал исключением, несмотря на то, что она сидела на строжайшей диете.

Кожевникова решила показать свой вес на момент рождения ребенка. И якобы сделала это специально, чтобы показать "честное" фото.

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Путинистка Кожевникова с четвертым ребенком
Путинистка Кожевникова с четвертым ребенком / Фото 7dn.ru

"Решила выставить свое честное фото из роддома, тем самым хочу поддержать обычных женщин, какой и сама являюсь. А то посмотришь фото соцсетей и думаешь, как так - все без живота и весом 50 кг", - расстраивается она.

Напомним, ранее звезды российского молодежного сериала "Универ", которые практически в полном составе поддержали военное вторжение России в Украину, показались на публичном мероприятии, вышли в свет.

Ранее Виталий Гогунский, выдал на пропагандистском телеканале "Россия 1" порцию бреда и выдумок о Революции Достоинства 2014 года. Как утверждается, на Майдане митингующим в чай подмешивали наркотики –чтобы якобы разъярить их и вдохновить на борьбу.

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