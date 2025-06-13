Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ - детали

Филипп Киркоров принял решение.

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Филипп Киркоров - где сейчас / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров появился в аэропорту

Что он рассказал

Российский известный певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уехал из страны-оккупанта России.

Как поделился путинист в своих соцсетях, он отправился за приключениями и показался в аэропорту.

видео дня

На кадрах появился не только певец, но и его директор Максим Ситник. Кстати Киркоров так и не рассказал, куда же он отправился.

"Ну что ж, 13 июня. Мы снова в пути. Ладно, вперед за приключениями! Всем привет и хорошего дня", — отметил Филипп.

Филипп Киркоров в аэропорту / фото: скрин instagram.com, Филипп Киркоров

Напомним, недавно на концерте в Санкт-Петербурге певец получил ожог во время выступления на сцене и попал в больницу, но в его команде опровергли эту информацию. Также ходили слухи, что Киркоров находится в тяжелом состоянии и из-за сахарного диабета у него плохо заживала рана.

Филипп Киркоров ранее почил музыкальную награду / фото: facebook.com, Филипп Киркоров

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Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, певец Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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