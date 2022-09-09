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"Путин уверено становится архитектором будущего": пропагандисты РФ пляшут на могиле Елизаветы II

9 сентября 2022, 15:28

Россияне чуть ли не радуются смерти 96-летней Елизаветы II.

Елизавета, Канделаки, Симоньян
Пропагандисты РФ пляшут на могиле Елизаветы II / скриншот

Смерть Елизаветы II стала трагедией не только для Великобритании, но и всего мира. Тем временем россияне чуть ли не радуются уходу 96-летней королевы.

Сразу после новости о смерти Елизаветы пропагандистка Маргарита Симоньян призвала "коллег" не освещать эту трагедию.

"Коллектив, давайте завязывать с количеством новостей про королеву. Ну, умерла. Ну, земля пухом. Мы все умрем. Не наша боль", - написала она в своем Telegram-канале.

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Симоньян о смерти Елизаветы
Симоньян о смерти Елизаветы / скриншот

Тина Канделаки и вовсе считает, что Россия выграла из-за смерти королевы Великобритании.

"Владимир Путин уверено становится архитектором будущего. Все меньше остаётся фигур, определивших историю XX века. А кто будет определять будущее XXI века? Оглянитесь вокруг и ответ очевиден: Путин. Ещё лет 10 и он изменит все привычные нарративы. Да, айфон по-прежнему будет у нас в руках, только Пекин или Сингапур станут нам ближе Лондона и Рима", - отметилась бредом Канделаки.

Канделаки о смерти Елизаветы
Канделаки о смерти Елизаветы / скриншот

Главный рупор Кремля Владимир Соловьев решил сделать репост "мнения", которое и вовсе не укладывается в голове.

Соловьев о смерти Елизаветы
Соловьев о смерти Елизаветы / скриншот

Смерть Елизаветы II

Королевский корреспондент "Би-би-си" Николас Уитчелл назвал возможную причину ухудшения здоровья британской королевы Елизаветы II.

Как сообщает The Guardian, по словам Уитчелла, ходят слухи, что королева больна раком. Он подчеркнул, что это неподтвержденная информация.

Уитчелл рассказал, что еще недавно Елизавета II гуляла с собаками, принимала гостей, работала с документами. Ничто не свидетельствовало о резком ухудшении ее самочувствия.

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на смерть королевы и выразил соболезнования британцам.

"С глубокой грустью узнали о смерти Ее Величества королевы Елизаветы II. От имени украинского народа выражаем искренние соболезнования королевской семье, всему Соединенному Королевству и странам Содружества в связи с этой непоправимой утратой. Наши мысли и молитвы с вами", - написал он в Twitter.

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Автор: Сергей Кущ
Елизавета II Тина Канделаки Владимир Соловьев пропаганда
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