'Путин убивает и сажает': российский бизнесмен призывает не молчать

Российский олигарх мечтает, что "свободный украинский народ избавить Россию от фашизма".

Олег_Тиньков / Instagram

Российский бизнесмен, серийный предприниматель и олигарх, основатель одноименного банка Олег Тиньков, который недавно решил отказаться от российского гражданства, вновь обратился к россиянам.

На своей странице в Instagram, он риторически вопрошает, почему в России, которая ведет жестокую войну против Украины, "все такие трусы". "Бизнесмены от Мельниченко, Галицкого... тут уже все затаились и испугались, кого я назову. Да весь Форбс. До Рыбакова и Светакова испугались. Вы все трусы и ничтожества. Вы хотите усидеть на 2 стульях, хотя у вас в отличие от меня миллиарды в банках зарубежом, паспорта, любовницы. Там не усидите, вас ждет тяжелая карма. Нельзя молчать, когда творится такео зло", - пишет Тиньков.

По его словам, Путин сошел с ума и просто убивает и сажает людей за то, что они думают по-другому и не хотят его, не хотят его бандитских питерских понятий.

"Мы живем однажды! Я, вероятно, скоро умру от лейкемии. Вы умрете чуть позже, но умрете, в гробу карманов нет. Не будьте тварями. Стыдно за вас", - призывает Тиньков говорить своих коллег.

"И надеюсь, хоть свободные украинцы освободят нас от фашизма", - добавил он.

Напомним, ранее Олег Тиньков решил официально отказаться от российского гражданства.

Соответствующим постом он поделился на своей странице в Instagram. "Я официально отказался от российского гражданства. Не могу видеть все это, и ассоциироваться с путинским фашизмом", - написал он.

По его словам, он не может видеть, как его бывшие соотечественники "убивают и грабят просто так мирных людей". "Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние 3года. Жизнь одна и она бесценна. Надеюсь все больше бизнесменов последуют за мной, и перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство", - призывает Тиньков.

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