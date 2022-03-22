"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

Певица показала преступления путинской армии в Украине.
Американская певица Шер заявила, что президента РФ Владимира Путина после совершенных военных преступлений в Украине ожидает Нюрнбергский процесс, а затем – ад.
Свою публикацию в Twitter она проиллюстрировала скриншотом статьи с сайта канала BBC о детях из Мариуполя, которые были ранены во время обстрелов и бомбардировок города оккупационными войсками.
"Выглядит, как военный преступник, ведет себя, как начальник концентрационного лагеря, говорит, как виновный подсудимый, отправится в ад после Нюрнбергского процесса... 2022", – написала певица.
Напомним, голливудская актриса, звезда серии фильмов "Заклятие", Вера Фармига обратилась к украинцам с трогательной речью.
Знаменитость прочла на украинском языке стихотворение Люди - прекрасні... украинского поэта Василия Симоненко.
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