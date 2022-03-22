"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенка

Певица Шер поддержала Украину / instagram.com/cher

Американская певица Шер заявила, что президента РФ Владимира Путина после совершенных военных преступлений в Украине ожидает Нюрнбергский процесс, а затем – ад.

Свою публикацию в Twitter она проиллюстрировала скриншотом статьи с сайта канала BBC о детях из Мариуполя, которые были ранены во время обстрелов и бомбардировок города оккупационными войсками.

"Выглядит, как военный преступник, ведет себя, как начальник концентрационного лагеря, говорит, как виновный подсудимый, отправится в ад после Нюрнбергского процесса... 2022", – написала певица.

twitter.com/cher

Напомним, голливудская актриса, звезда серии фильмов "Заклятие", Вера Фармига обратилась к украинцам с трогательной речью.

Знаменитость прочла на украинском языке стихотворение Люди - прекрасні... украинского поэта Василия Симоненко.

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