"Путин обделался от злобы": Алексея Панина объявили в розыск в РФ - реакция актера

В Сети Панина поприветствовали в "клубе порядочных людей".

https://stars.glavred.info/putin-obdelalsya-ot-zloby-alekseya-panina-obyavili-v-rozysk-v-rf-reakciya-aktera-10472272.html Ссылка скопирована

Алексей Панин высказался про уголовное дело и объявление в федеральный розыск / instagram.com/actor.panin

Российский актер Алексей Панин выражает открытую проукраинскую позицию и осуждает военную политику страны-агрессора. Ранее он публично поддержал удар, нанесенный по Крымскому мосту, за что МВД рф завело на артиста уголовное дело об оправдании терроризма.

Сейчас стало известно, что Панина объявили в федеральный розыск. В страну на болотах выехавший в Испанию актер возвращаться не собирается, да в путешествия в страны, лояльные к агрессору, не спешит. Интерпол не сотрудничает с рф с начала полномасштабной войны, поэтому во всем цивилизованном мире артист по-прежнему сможет чувствовать себя комфортно.

В комментарии Limon.ee Панин высказал свое отношение к новому статусу, который в Сети уже называют "подтверждением того, что он просто нормальный человек".

видео дня

"Путинский режим борется уже всеми способами с инакомыслием, со всеми несогласными. ... Естественно, никто никакой терроризм не оправдывал, а фраза, которая была сказана про Крымский мост - я действительно порадовался, что путину не все сходит с рук, ведь за два дня до взрыва моста российской армией был нанесен удар по жилым домам в Украине, где погибли люди, целые семьи. ... С первого дня войны я четко обозначил свою позицию, и, да, я действительно порадовался, что по любимому детищу путина шарахнуло, потому что не все коту масленица. Мне было приятно, что где-то владимир владимирович [обделался - неценз.] от злобы", - рассказал Алексей Панин.

Алексея Панина объявили в розыск в рф / instagram.com/actor.panin

Напомним, ранее Алексей Панин в интервью Дмитрию Гордону признался - он был уверен, что РФ не решится на войну. А когда российские оккупанты вторглись на территорию Украины, до последнего надеялся, что это послужит для россиян сигналом к тому, чтобы свергнуть ныне действующую власть и прекратить военные действия.

Также Панин рассказал, почему многие россияне поддерживают войну Путина в Украине. В интервью украинской ведущей Наташе Влащенко Панин ответил на вопрос, как подобное беззаконие можно поддерживать.

Другие новости: