"Пугающе худая": тощая Варнава попала на видео

Екатерина Варнава / Instagram

Российская телеведущая Катерина Варнава продолжает удивлять своих поклонников внешним видом.

По информации телеграмм канала "Только никому", Катерина Варнава прямо пугает своих поклонников своей худобой. "Катя Варнава уже пугающе худая. Неужели ничего не ест на стрессе после расставания с Молочниковым?" - спрашивает канал, имея ввиду недавнее расставание звезды.

Отметим, что ранее СМИ сообщили, что своей худобе актриса обязана тяжелому и изматывающему бракоразводному процессу и собственным проблемам со здоровьем. Оказалось, что изменившаяся фигура актрисы вовсе не результат изнуряющих диет.

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Отметим, что актриса в первые дни вторжения поддержала Украину. "На протяжении несколько часов, я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь… очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит.. разные очень полярные сообщения… от просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно.. И поверьте… нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно… Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится".

Ранее Главред сообщал, что старшая дочь украинской журналистки и ведущей Ольги Фреймут, 16-летняя Злата Митчелл только начала познавать красоту своего развивающегося тела. Однако девушка уже довольно уверенно демонстрирует ее всему миру.

Митчелл активно ведет соцсети, где время от времени выставляет снимки и видео пикантного содержания. Она имеет свой стиль в одежде, в котором элементы гардероба, как правило, нарочито подчеркивают ее пышный бюст и бедра, а также тонкую талию.