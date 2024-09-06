У Пугачевой и Галкина хотят отобрать детей

Российская "патриотическая" организация, которая славится своими полоумными заявлениями и обращениями "Ветераны России", требует лишить российскую певицу Аллу Пугачеву и ее супруга, артиста Максима Галкина родительских прав.
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Mash", активисты обратились к омбудсмену по правам ребенка из-за постоянных переездов звёздной парочки.
"Ветераны России" всерьeз озаботились насущными проблемами чужих детей. По мнению главы движения Ильдара Резяпова, у кровинушек примадонны нет нормальной жизни — они вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям в жарких и не очень странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фоточек с телефона", - цитирует выживших из ума ветеранов канал.
Россияне также не могут простить Пугачевой и Галкину позицию в отношении Украины и осуждение войны, поэтому их сильно заботит то, что дети звездной пары - Лиза и Гарри не вернулись в этом году в израильскую школу. Сначала родители перевезли их на Кипр, а позже вместе с мамой они перебрались в Латвию.
"Поэтому общественники просят в случае приезда звездной пары в Необъятную (страну-террорист Россию - авт.) разлучить отпрысков с мамой-папой и перевести их в русскую школу к домашке, пицце в столовке и ГДЗ по математике на русском", - пишут пропагандисты.
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Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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