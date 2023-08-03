Сердючка спела одну из самых известных своих песен на фестивале Лаймы Вайкуле, а реакция Пугачевой, которая сидела в этот момент в зале, попала на видео.

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Пугачева удивила реакцией на песню "Russia goodbye" Сердючки/ instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева удивила реакцией на исполнение Веркой Сердючкой ее песни "Russia goodbye" во время фестиваля в Юрмале.

Верка Сердючка была одной из приглашенных украинских звезд на фестивале Лаймы Вайкуле Laima RendezVous в Юрмале. Среди своих хитов она также исполнила песню Dancing Lasha Tumbai, в припеве которой артистка с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину принципиально постоянно поет слова Russia goodbye ("Прощай, Россия" – ред.).

Реакция Аллы Пугачевой и ее мужа, юмориста Максима Галкина, которые в это время сидели в зале, попала на видео. Рядом с Пугачевой сидел лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич. Ролик сняла и выложила в соцсети жена Макаревича Эйнат Кляйн.

На видео видно, что пока Сердючка пела, Пугачева, Галкин и Макаревич в этот момент искренне улыбались и внимательно наблюдали за тем, что происходило на сцене.

Стоит отметить, что трое этих российских артистов публично поддержали Украину и выступили против полномасштабного вторжения России в Украину.

Смотрите видео реакции Пугачевой на песню "Russia goodbye" Сердючки:

Ранее сообщалось, что Пугачева и Галкин появились у Лаймы Вайкуле в Юрмале. Пара пришла поддержать свою давнюю подругу Лайму Вайкуле.

Также ранее сообщалось, что "натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр. Журналисты из страны-террориста РФ любят смаковать подробности того, как выглядит Примадонна российской эстрады, а также ее отношения с молодым человеком, комедиантом Максимом Галкиным.

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