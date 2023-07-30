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"Натянутое" лицо Пугачевой крупным планом попало в кадр

Алена Кюпели
30 июля 2023, 00:28 обновлено 30 июля, 00:33
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Пугачева как раз сейчас проводит время в Юрмале, на фестивале у своей подруги Лаймы Вайкуле.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Персоны Максима Галкина и Аллы Пугачевой не дают покоя российским СМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева, которая не поддержала нападение террориста Путина на Украину, попала в кадр пропагандистских СМИ.

Журналисты из страны-террориста РФ любят смаковать подробности того, как выглядит Примадонна российской эстрады, а также ее отношения с молодым мужем, комедиантом Максимом Галкиным.

Так, российский телеграмм-канал "Самые сливки" опубликовал кадры Пугачевой, снятые в близи. К глубокому разочарованию пропутинских прихлебателей, Пугачева выглядит прекрасно, она улыбается и живет свою счастливую жизнь вдали от террористической родины.

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На фото - Пугачева, которая отлично выглядит, несмотря на возраст:

Алле Пугачевой розовый к лицу
Алле Пугачевой розовый к лицу / Скриншот телеграмм-канала "Самые сливки"

"Пугачеву сняли крупным планом. Где там швы", - недоумевают пропагандисты.

Напомним, ранее певица Лолита высказала свое мнение о том, что Примадонну часто упрекали в намеренном вредительстве карьере талантливых артистов.

Ранее также российские каналы поделились фотографией примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, которая сильно перекроила свое лицо.

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