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"Мама, я горю!": Регина Тодоренко в шоке из-за несчастного случая с сыном

Анна Подгорная
2 августа 2023, 21:26 обновлено 2 августа, 21:26
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Тодоренко пришлось спасать Майкла прямо на съемочной площадке.
Регина Тодоренко с сыном Михаилом
Старший сын Регины Тодоренко пострадал на съемочной площадке / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Телеведущая Регина Тодоренко, вопреки желаниям старшего сына Михаила, таскает его на съемочные площадки. Не мудрено, что на огромном производстве за четырехлетним Майклом внимательно следить удается далеко не всегда.

В своем блоге Тодоренко рассказала, что из-за этого на съемках одного из детских шоу страны-оккупанта с мальчиком случилось несчастье. Он целиком съел острый жгучий перец.

Естественно, реакция неокрепшего организма последовала незамедлительно, ведь считается, что для детского желудка и кишечника острый перец - сильный раздражитель. Майкл закричал, покраснел, из его глаз полились слезы.

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"Крика было на весь павильон, распухшие губки, слезы: - Мама, я горю! спаси меня! Я заливала ему рот молоком и засовывала силой сыр, чтоб ему хоть чуть-чуть стало легче", - вспоминает его испуганная мама.

Приступ из-за опасной шалости длился около получаса, и после этого мальчик отлично себя чувствовал, и как ни в чем не бывало продолжил смотреть шоу. Тодоренко так быстро отпустить ситуацию не смогла. "Почему я не могу так же быстро отходить от случившегося и переключаться, как дети. Всю ночь снилось, как я спасаю ребенка от огня", - пожаловалась Регина.

Ранее Регина Тодоренко ошеломила заявлением даже Влада Топалова, когда то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что планирует с мужем развод. Он был так растерян, что лишь нервно рассмеялся.

Также в Сети раскрыли сумасшедшие доходы Влада Топалова, которого ранее в светских кругах страны-оккупанта считали альфонсом, проживающим за счет Тодоренко.

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