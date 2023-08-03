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Джордж Клуни снова женился после слухов про проблемы с Амаль

Анна Подгорная
3 августа 2023, 03:22
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Кризис в отношениях пары подтверждает приближенный к звездной паре человек.
Джордж Клуни, Амаль Клуни
Джордж и Амаль Клуни нашли оригинальный способ преодолеть проблемы в браке / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один неудачный брак и бесчисленное количество романов с главными красотками Голливуда закрепили за актером Джорджем Клуни амплуа плэйбоя и неисправимого холостяка.

Все изменилось, когда в его жизни появилась Амаль Аламуддин, британский адвокат по правам человека. Осенью 2014 года пара поженилась, а еще через три года обзавелась парой детишек.

Однако в последнее время те, кто все эти девять лет не верил, что Клуни способен исправиться, приободрились - в СМИ стали ползти слухи о том, что между Джорджем и Амаль пробежала черная кошка. Следом издание Now To Love, опираясь на слова источника из близкого окружения пары, сообщило, что актер вновь пошел под венец.

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Правда, по-прежнему со своей возлюбленной Амаль. Инсайдер подтверждает, что в паре были небольшие проблемы из-за несовпадения рабочих графиков, но теперь они улажены. Это, и тот факт, что осенью их браку исполнится 9 лет, чета Клуни сочли отличными поводами, чтобы обновить свои брачные клятвы.

Как и в первый раз, любовный союз пара решила закрепить в Венеции, Италия. Закрытая церемония прошла в шикарном отеле Grand Hotel Tremezzo с потрясающим видом на озеро Комо.

Ранее украинский ведущий Тимур Мирошниченко впервые показал лицо приемного сына, и раскрыл имя мальчика. Сейчас малыш адаптируется к новому дому и семье.

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

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