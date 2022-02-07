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Пугачева - деревня, Долина - позор без образования: Ирина Понаровская грубо раскритиковала певиц

7 февраля 2022, 16:15
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Мемуары исполнительницы Рябиновых бус получились весьма откровенными.

Ирина Понаровская обозвала Пугачеву и Долину / instagram.com/irinaponarovskaya

Звезда 80-ых, актриса и певица Ирина Понаровская "проехалась катком" остроумной критики по шоу-бизнесу.

Нелестную характеристику она дала многим советским и российским звездам.

В ноябре 2021 года Понаровская выпустила мемуары под названием Честно говоря, в которых не сдерживая эмоций и выражений делилась своими воспоминаниями о коллегах по сцене.

Так, Ларису Долину Ирина Витальевна окрестила позором "с образованием три с половиной курса Гнесинского заочного - причем не высшего учебного заведения, а училища".

Композитор и продюсер Игорь Крутой, по мнению Понаровской, также не заслуживает всеобщего внимания: "Крутой брал в свой центр людей, которые просто давали ему возможность заработать. И все, не более того. Я не знаю ни одного артиста, которого бы он раскрутил, кроме Хворостовского, но тот раскрутил Крутого сам еще больше".

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Но больше всего досталось, пожалуй, Алле Пугачевой. Исполнительница популярной песни Рябиновые бусы припомнила Примадонне, с чего у них начались контры, а также весьма уничижительно отозвалась о ней, как о человеке в целом:

"Как известно, девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь... И не важно, какая у человека фамилия - Пугачева это или Шэрон Стоун... для меня она деревня. И всегда останется деревней, несмотря на то, что живет в замке. ... Пугачева такая достаточно расчетливая мадам. Тогда она еще не была в той степени популярности, когда начала со мной спиной разговаривать".

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