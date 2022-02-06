Руслана Писанка загремела в больницу после падения: врачей нет, к ноге прикрепили гирю

Руслана Писанка загремела в больницу / Главред

Руслана Писанка во время спектакля, в котором она принимала участие, внезапно упала на сцене и не смогла встать. Украинская артистка и телеведущая впервые прокомментировала этот инцидент в посте на Facebook.

Актриса пояснила, что на спектакле "Поезд "Одесса-Мама" она с актерами танцевала короткий танец каблуках. Она совершила неосторожное движение и упала.

"Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, - просто неудачно оступилась. И упала вниз. Мне мгновенно вызвали скорую. Врачи приехали достаточно быстро. Спасибо!" - написала Руслана.

Она рассказала, что после неудачного падения не шевелилась на сцене и ждала помощь, чтобы не повредить ногу.

Оказалось, что у актрисы перелом ноги со смещением и без операции никак не пройдет. Сейчас она находится в одной из киевских государственных больниц, где лежит на вытяжке.

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"К ноге прикреплена специальная гиря, вытягивающая ногу. Кто сталкивался, - знает, что это за состояние", - написала Писанка.

Поскольку сегодня выходной, то все специалисты будут только завтра. Писанка также завтра будет сдавать все необходимые для этого анализы.

"Двигаться почти не могу - только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость", - пожаловалась артистка.

Она также рассказала, что вчера у нее была высокая температура, а также подскочило давление. Руслана полагает, что это из-за сильного стресса, поскольку сегодня температура и давление в норме.

Ранее Главред сообщал о том, что украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 4 февраля упала в обморок в ходе спектакля. Инцидент произошел на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины.

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