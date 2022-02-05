Руслана Писанка упала в обморок во время выступления: инцидент попал на видео

Руслана Писанка упала в обморок во время спектакля / instagram.com/pisankaruslana

Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 4 февраля упала в обморок в ходе спектакля.

Инцидент произошел на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины, сообщает Amazing Ukraine.

"Сегодня, 4 февраля, артистка театра и кино Руслана Писанка внезапно упала в обморок во время спектакля "Поезд "Одесса-мама". Как информирует корреспондент Amazing Ukraine, актеры театра сразу вызвали скорую и спросили зрителей, есть ли врач в зале", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Руслана танцует, и вдруг падает. К ней подбежали другие актеры. Актрисе вызвали скорую, также артисты искали врача среди зрителей в зале.

Руслана Писанка упала в обморок во время спектакля / скриншот с видео

Во время спектакля с участием Писанки на сцене были популярные в Украине актеры: Олег Филимонов и Виктор Андриенко. Актеры моментально бросились на помощь потерявшей сознание 56-летней Руслане.

Сама актриса пока не комментировала инцидент.

Ранее Руслана Писанка объяснила, почему украинцы едут на заработки.