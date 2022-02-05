Руслана Писанка упала в обморок во время выступления: инцидент попал на видео

О состоянии телеведущей пока нет никаких вестей.
Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка 4 февраля упала в обморок в ходе спектакля.
Инцидент произошел на сцене Дома офицеров Вооруженных Сил Украины, сообщает Amazing Ukraine.
"Сегодня, 4 февраля, артистка театра и кино Руслана Писанка внезапно упала в обморок во время спектакля "Поезд "Одесса-мама". Как информирует корреспондент Amazing Ukraine, актеры театра сразу вызвали скорую и спросили зрителей, есть ли врач в зале", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как Руслана танцует, и вдруг падает. К ней подбежали другие актеры. Актрисе вызвали скорую, также артисты искали врача среди зрителей в зале.
Во время спектакля с участием Писанки на сцене были популярные в Украине актеры: Олег Филимонов и Виктор Андриенко. Актеры моментально бросились на помощь потерявшей сознание 56-летней Руслане.
Сама актриса пока не комментировала инцидент.
Ранее Руслана Писанка объяснила, почему украинцы едут на заработки.