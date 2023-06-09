"Пройдет через ад": Серга взял на перевоспитание Лободу, которая долго жила в РФ

Музыкант Коля Серга предложит Светлане Лободе показать свою любовь и верность Украине.

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Серга взял на перевоспитание Лободу / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Музыкант Коля Серга, который в рядах ВСУ защищает Украину на передовой, заявил, что собирается перевоспитать певицу Светлану Лободу.

На шоу Жени Яновича Серга заявил, что певица получит возможность показать свою верность родине.

"Не знаю, можно ли об этом рассказывать. Сегодня как раз говорили о том, чтобы мы взяли на перевоспитание Лободу. Это так, пока издалека зашли. Скажем так, дали ей возможность выступать для парней на передовой", – сказал музыкант.

Артист отметил, что он вместе с коллегами из "Культурного десанта" занимается морально-психологическим обеспечением украинской армии вдоль всей линии фронта.

По мнению Серги, если бы Лобода поехала на фронт и выступила перед нашими воинами, то отношение к ней изменилось бы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше культурных деятелей поехало туда, потому что это очень большая ответственность. Они идут туда, воспитываются, возвращаются. Это уже другие культурные деятели с другим взглядом. Возвращаясь к Лободе и другим артистам, которые после полномасштабного вторжения делали шаги назад, всегда есть второй шанс, никогда не закрыты эти двери, но таким артистам нужно начинать не с нуля, а с минуса и пройти через ад, поэтому если Светлана приедет, посмотрит в глаза парням, воюющим за страну, и найдет слова и покаяние, и сможет пройти через него, супер, это будет примером для многих других. Но пройдет ли она – посмотрим", – добавил Серга.

По его словам, таким образом певица может доказать свою верность Украине.

"Если она просто хочет отбелить медийную репутацию, то она очень быстро сдастся. А если внутри действительно что-то переключилось, то она пойдет на это. Если она пойдет, то она пройдет через ад. Но тогда она выйдет восстановленной. Проект "Ду-ду-ду Светку Лободу" называется", - подытожил музыкант.

Ранее Светлана Лобода, которая с начала войны стала на сторону Украины и выехала из России, где жила и работала в последнее время, дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой, в котором признала свои ошибки перед Украиной.

Как ранее сообщал Главред, певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

Вместе с командой она хочет отстроить детский сад. Лобода призналась, что сделала первый взнос, это более 3 миллионов гривен.

Смотрите видео о том, как война изменила мнение Светланы Лободы:

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