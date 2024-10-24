"Против чего тогда воюем": сын предательницы Повалий выдал скандальное заявление

Денис Повалий вышел из себя из-за наказания его матери.

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Денис Повалий вышел на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: t.me, Таисия Повалий

Кратко:

Денис Повалий высказался о решение суда

Сын предательницы обратился к подписчикам

Сын певицы Таисии Повалий, которая предала Украину и распространяет кремлевскую пропаганду, Денис Повалий впервые отреагировал на решение Высшего антикоррупционного суда Украины конфисковать имущество его матери в пользу государства.

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На своей странице в соцсетях сын предательницы решил спросить мнение у своих подписчиков.

"У нас есть 5 дней, чтобы подать апелляцию. Это такой намек, чтобы все сидели и молчали? Неужели за позицию человека могут лишить всего? Понимаю, что она вызывает возмущение у многих, но, во-первых, ее не разделяют все жильцы дома, который собрались "отжать", а во-вторых, может, все-таки чуть ли не там ищут настоящих коррупционеров? И как можно одновременно бороться" с советской символикой и действовать такими совковыми методами? Против чего тогда воюем?" - написал Денис.

Денис Повалий выдал новое заявление / фото: скрин instagram.com, Денис Повалий

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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