"Простите, я больше не буду" российский рэппер переобулся и заскулил о любви к террористической родине

Моргенштерн расстроился из-за Америки ти просится назад в террористическую Россию.

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Рэппер Моргенштерн просит прощения у россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/morgen_shtern

Российский эпатажный певец и рэппер Моргенштерн, который осудил военное нападение России на Украину, решил переобуться и просится назад в свою российскую террористическую родину.

По информации пропагандистского издания Стархит, артист решил покорить Америку, но что-то пошло не так. В частности, он договорился о совместной работе с Rich The Kid, популярным исполнителем из Нью-Йорка.

После получения гонорара за съемки, американский артист пропал с радаров и перестал выходить на связь с Моргенштерном. Россиянин пожаловался, что гражданин США даже умахнул кроссовки у Моргенштерна.

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"Не знаю, хочу ли я теперь работать на этот рынок с таким человеческим отношением. Неприятно! — сокрушался Алишер. — Вот каким бы ни был наш русский шоу-бизнес, как бы ни брыкался, находясь в состоянии зародыша, там все равно есть человечность", - имеет ввиду престарелую российскую эстраду Моргенштерн.

"В Америке все-таки… Если сравнивать наши менталитеты, то там чистейший капитализм, без доли человечности. Дайте деньги — нам плевать!" - жалуется он.

Кроме того, теперь артист скулит за родиной и просится назад в страну-убийцу.

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться делать на Америку, хочу делать песни для наших людей, с душой. Я устал стучаться в Америку, получать фиги за это, — говорил он. — Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с нашими людьми, с нашей душой. Вижу русские чарты, знаю, что слушают люди. Рэп, видимо, уже никому не нужен. Я давно хотел попробовать себя в чем-то интересном. Родные сердца, следующая песня будет для нашей души! Начал задумываться, а надо ли нам в Америку. Я покатал в туре, мне не нравится. В Америке бы никогда не жил. Я скучаю по Родине. Однажды вернусь в Россию, но… А пока можно попробовать вернуться в российские чарты. Ждите, дорогие друзья, и простите".

Напомним, ранее Моргенштерн официально подтвердил свой роман с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко. Впервые пару заметили вместе в Дубае на отдыхе в мае этого года. Теперь пара на своих страницах в Instagram выложили серию совместных фото, снятых папарацци - поцелуи, объятия, прогулки и улыбки.

Ранее также астролог Влад Росс заявил, что Моргенштерн может поспособствовать свержению Путина. "Он способен пойти в оппозицию к Кремлю и даже с помощью YouTube организовать переворот. Впрочем, Моргенштерн – не политик, хоть когда-то и обмолвился, что хочет стать президентом. Президентом ему точно не быть, но помочь свержению власти он может. По его натальной карте видно, что он – отчаянный революционер: Водолей с восходящим Водолеем", – отметил Влад Росс.

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