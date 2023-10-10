Пропагандисты лютуют: Максим Галкин сменил гражданство

Муж Аллы Пугачевой рассказал, где его семья смогла найти принципы и ценности, которые резонируют с их собственными.

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Максим Галкин рассказал про новый паспорт и гражданство / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Комик Максим Галкин вместе с семьей принял решение не покидать Израиль из-за военных действий. С февраля 2022 года они называют эту страну своим домом, и готовы поддержать ее в трудные времена.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. От лица своей семьи Галкин заявил о том, что он горд быть частью еврейского сообщества, и не будет бежать от опасности, потому что там "патриотизм - понятие не искусственное, оно идет из глубины сердец миллионов израильтян".

Также артист рассказал, что и он, и его семья имеют паспорта Европейского Союза уже много лет. Поэтому осесть они могли в любой из 27 стран ЕС, но выбрали Израиль, который подарил им чувство дома.

"Мы уже много лет граждане Европейского Союза. У нас есть европейские паспорта, и мы можем в любой момент жить в одной из 27 прекрасных цивилизованных европейских стран без проблем. Но мы выбрали Израиль, потому что я очень люблю эту страну. Потому что здесь спокойно. Потому что мы с Аллой чувствуем себя здесь своими, не чужими", - рассказал Галкин.

К слову, в стране-оккупанте по закону можно иметь двойное, тройное и больше гражданство. Поэтому доподлинно не известно, значит ли паспорт ЕС то, что Галкин и Пугачева отказались от гражданства рф.

Смотрите видеообращение Максима Галкина:

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицает.

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