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Продюсер описал судьбу Квартала 95 после "политического кульбита" Зеленского

6 июня 2021, 13:08

После ухода Владимира Зеленского со Студии 95, актеры продолжают шутить про политику.

Вечерний Квартал
Вечерний Квартал / 1+1

Перед выборами президента Украины Владимиру Зеленскому пришлось покинуть юмористическое шоу Вечерний квартал и Студию Квартал 95. Однако, многие задаются вопросом - уже два года президентсткого срока прошли, и что будет дальше с шоу, как на нем отразиться политическая карьера Владимира Зеленского.

Как рассказал продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис путинцев на чате с Главредом, политика в Украине реально не особо влияет на проекты Квартала.

"Политическому кульбиту" Зеленского уже два года, ведь недавно мы отметили вторую годовщину его президентства. Однако все, что происходило за это время, на Квартал 95 особо не повлияло. Гораздо больше на него повлияли коронавирус и пандемия, впрочем, меньше, чем на остальных. Меньше – в силу объективных обстоятельств: во-первых, студия Квартал 95 – это сильная коммерческая организация с популярными личностями и большим охватом рынка, завоеванного еще до президентства Зеленского; во-вторых, Владимир Александрович не публично, а кулуарно способствует развитию Квартала 95. Последнее было бы смешно отрицать, и это нормально, ведь речь идет о его друзьях, о людях, отчасти благодаря которым он и стал президентом.", - заявил Путинцев.Читайте такжеВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта

Продюсер не видит взрывного роста популярности Вечернего Квартала в Украине за все президенства Владимира Зеленского, но и падений тоже не будет.

Денис Путинцев
Денис Путинцев / УНИАН

"Несмотря на мое неоднозначное отношение к Владимиру Зеленскому, к студии Квартал 95 у меня вопросов немного. Можно только приветствовать то, что они делали и делают, прославляя украинский продукт и украинский контент. Главное – не прикрывать его при этом стыдливо русским языком. Если бы в Российской Федерации продавали продукт, на котором большими буквами было бы написано "Украина", это можно было бы полностью поддерживать", - подчеркнул он.

Медиамен уверен, что вне зависимости от Владимир Зеленского, с проектом ничего не случится, ведь там работает огромное количество звезд, сценаристов, продакшенов, маркетологов и тд.

"Но, очевидно, когда Зеленский – президент, у студии преференций намного больше. Хотя и без этого Квартал 95 точно не развалится и не пойдет по миру", - сказал проюсер.

Напомним, что Елена Кравец стала ведущей на 1+1 в проекте "Твій день".

До этого Денис Путинцев объяснил, почему не все победители шоу Голос стали звездами и добились успеха.

Все выпуски шоу Вечерний Квартал можно смотреть онлайн на сайте 1plus1 video.

Владимир Зеленский Вечерний квартал Денис Путинцев новости шоу бизнеса
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