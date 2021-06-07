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"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора

7 июня 2021, 06:02

Украинский медиамен Денис Путинцев объяснил, почему победители вокальных конкурсов не добиваются популярности в шоу бизнесе.

Денис Путинцев
Денис Путинцев / УНИАН

Вокальные шоу - прекрасный плацдарм для начала или раскрутки карьеры исполнителя, и многие в Украине воспользовались этим, чтобы получить популяроность, но многие победители, а не просто участники Голосу країни и Х-Фактора пропали из поля зрения украинцев.

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев на чате с Главредом рассказал, почему одним удается достичь вершин, как Диме Монатику, а про кого-то очень быстро забывают.

"Не нужно приравнивать участие в телешоу к дальнейшей карьере и творческой жизни артиста. Телешоу создается ради шоу, а не ради того, чтобы раскручивать молодого артиста. А шоу создается ради того, чтобы вы его смотрели. А что потом будет с участниками телепроекта, продюсеров проекта вообще "не гребет", - говорит продюсер.
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Он отметил, что многие участники телешоу, на которых не обратили внимание судьи, "выстрелили", потому что правильно воспользовались возможностью, использовали свой потенциал и участие в шоу, похайпили на этом, задействовали правильных людей.

"Телешоу не призвано выстраивать карьеру артиста, который в нем поучаствовал. Артист, который идет на телешоу, должен понимать, что, если он попал в эфир или финал, или даже победил, он – никто. Завтра будет новое шоу – и его забудут через пару дней или через секунду", - объяснил Денис.

Он подчеркнул, что артисты, которые видят своей целью участие в телешоу и делают все, чтобы только попасть в телевизор, допускают большую ошибку на старте своей звездной карьеры.

Шоумен объяснил, что выигрывают те артисты, которые, придя на проект понимают, что сегодня они в прямом эфире, завтра у них выходит клип, и, поскольку волна интереса будет к ним высока, послезавтра выходит альбом.

Денис Путинцев
Денис Путинцев - чат с Главредом / УНИАН

"А шоу-бизнес – это не творчество, а умение привлечь внимание, сплошная череда ярких картинок, цирк Шапито. Побеждает в шоу-бизнесе тот, кто ярче, харизматичнее, медийнее и шоковее, чем конкурент. Певец может быть уникальным и брать 78 октав, но какой-нибудь Моргенштерн, который не может ни двух слов связать, ни петь, получает многомиллионную аудиторию", - навел примеры он.

Музыкальный продюсер объяснил, что есть люди, которые поют для своих немногих фанатов, а есть те, кто врывается в шоу-бизнес, собирает стадионы и зарабатывает, и для этого нужны стратегия и инвестиции.

"Шоу-бизнес в Украине – это русская рулетка. В нем практически ничего невозможно предугадать, потому что весь контент основан на эмоциях и творчестве", - резюмировал Путинцев.

Напомним, что победитель 11 сезона шоу Голос країни Сергей Лазановский успешно ездит по Украине со своим первым альбомом. На днях Лазановский сменил образ и поразил сердца своих поклонниц.

Посмотреть все видео с выступлением Сергея Лазановского онлайн можно на сайте 1+1 video.

Денис Путинцев новости шоу бизнеса Голос Країни 11 сезон онлайн
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