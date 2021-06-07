"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора

Денис Путинцев / УНИАН

Вокальные шоу - прекрасный плацдарм для начала или раскрутки карьеры исполнителя, и многие в Украине воспользовались этим, чтобы получить популяроность, но многие победители, а не просто участники Голосу країни и Х-Фактора пропали из поля зрения украинцев.

Продюсер, медиамен, создатель промо-компании STARBOM.COMpany Денис Путинцев на чате с Главредом рассказал, почему одним удается достичь вершин, как Диме Монатику, а про кого-то очень быстро забывают.

"Не нужно приравнивать участие в телешоу к дальнейшей карьере и творческой жизни артиста. Телешоу создается ради шоу, а не ради того, чтобы раскручивать молодого артиста. А шоу создается ради того, чтобы вы его смотрели. А что потом будет с участниками телепроекта, продюсеров проекта вообще "не гребет", - говорит продюсер.

Читайте такжеДорофеева объяснила, как Лазановский выиграл после изгнания из Голосу країни

Он отметил, что многие участники телешоу, на которых не обратили внимание судьи, "выстрелили", потому что правильно воспользовались возможностью, использовали свой потенциал и участие в шоу, похайпили на этом, задействовали правильных людей.

"Телешоу не призвано выстраивать карьеру артиста, который в нем поучаствовал. Артист, который идет на телешоу, должен понимать, что, если он попал в эфир или финал, или даже победил, он – никто. Завтра будет новое шоу – и его забудут через пару дней или через секунду", - объяснил Денис.

Он подчеркнул, что артисты, которые видят своей целью участие в телешоу и делают все, чтобы только попасть в телевизор, допускают большую ошибку на старте своей звездной карьеры.

Шоумен объяснил, что выигрывают те артисты, которые, придя на проект понимают, что сегодня они в прямом эфире, завтра у них выходит клип, и, поскольку волна интереса будет к ним высока, послезавтра выходит альбом.

Денис Путинцев - чат с Главредом / УНИАН

"А шоу-бизнес – это не творчество, а умение привлечь внимание, сплошная череда ярких картинок, цирк Шапито. Побеждает в шоу-бизнесе тот, кто ярче, харизматичнее, медийнее и шоковее, чем конкурент. Певец может быть уникальным и брать 78 октав, но какой-нибудь Моргенштерн, который не может ни двух слов связать, ни петь, получает многомиллионную аудиторию", - навел примеры он.

Музыкальный продюсер объяснил, что есть люди, которые поют для своих немногих фанатов, а есть те, кто врывается в шоу-бизнес, собирает стадионы и зарабатывает, и для этого нужны стратегия и инвестиции.

"Шоу-бизнес в Украине – это русская рулетка. В нем практически ничего невозможно предугадать, потому что весь контент основан на эмоциях и творчестве", - резюмировал Путинцев.

Напомним, что победитель 11 сезона шоу Голос країни Сергей Лазановский успешно ездит по Украине со своим первым альбомом. На днях Лазановский сменил образ и поразил сердца своих поклонниц.

Посмотреть все видео с выступлением Сергея Лазановского онлайн можно на сайте 1+1 video.