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"Прочь из Украины": видео с легендарной фразой Верки Сердючки о россиянах стало вирусным

25 марта 2022, 15:32

Фраза, наложенная на повстанческую музыку, заиграла новыми красками в контексте войны России против Украины.

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Видео с легендарной фразой Верки Сердючки о россиянах стало вирусным / ТСН

Фразу украинского артиста Андрея Данилко, который известен всем по сценическому образу Верки Сердючки, наложили на повстанческую музыку – после чего известный призыв к россиянам приобрел новое звучание. Уже легендарную фразу "Геть з України, м*скаль некрасивий!" Данилко произнес еще в 2004 году, когда выступал на сцене в образе балерины Беллы Куценко.

Новое звучание эта цитата приобрела после того, как ее наложила на повстанческую мелодию солистка украинской группы Vivienne Mort Даниэла Заюшкина. Соответствующее видео Заюшкина обнародовала у себя в Facebook.

Видеоролик сразу стал вирусным. Менее чем за два дня его просмотрели более 60 тысяч пользователей.

Сам Данилко объяснил в интервью "Фактам", что раньше эти слова вырвали из контекста, однако сейчас цитата звучит очень уместно.

Он отметил, что написал эту миниатюру в 2004 году, однако сегодня эти слова звучат совсем недвусмысленно.

"По большому счету, всё, что делала Сердючка на сцене, имело какой-то смысл. Мы всегда были спорными. Я часто удивлялся, почему развлекательный персонаж Сердючки вызывает всё время какие-то разборки! А потом к этому привык. Потому что, даже когда я ничего не имел в виду, это додумывалось за меня", – отметил артист.

Напомним, ранее Данилкообъяснил, за что Путин мстит Украине. По его словам, всё, что российская армия сделала с Мариуполем, Харьковом, Черниговом, это просто месть Путина за то, что Украина ощущает себя независимой.

Также Андрей Данилко заявил, что мечтает увидеть президента РФ Владимира Путина на скамье подсудимых. По словам артиста, он не может сказать, каким будет отношение украинцев к россиянам после победы над российскими оккупантами.

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война в Украине Андрей Данилко вторжение России
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