"Призналась нам: "Мне так страшно": легендарная крестная Каменских рассказала о беседе с ней

Легендарная украинская певица и звезда 1990-х, исполнительница хитов об одиноких женщинах типу "Красива жінка незаміжня" Алла Кудлай рассказала об общении со своей звездной крестницей ‒ Настей Каменских. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Как говорит Кудлай, она ходила на недавний большой концерт Каменских в киевском дворце Украина.
"Сейчас, когда война, мы не очень часто видимся. Вот концерт у нее был во Дворце "Украина", я ходила вместе с Лидой (мать Насти Каменских - Главред). В гримерке перед выступлением призналась нам: "Мне так страшно". Дала ей успокоительные таблетки, но говорю: "Нужно скрестить большой и средний палец – и сильно придавить". Мне это очень помогает перед выходом на сцену. Все артисты переживают – это не секрет. У меня было такое, что на одном из правительственных концертов (Щербицкий [советский диктатор Украины ‒ Главред] и все политбюро сидели в зале, а я за кулисами) должна выходить, и вдруг в голове: "Как начинается первый куплет?" А когда выбежала, сразу все вспомнилось", ‒ рассказала Кудлай.
Напомним, ранее 48-летняя украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская сделала признание о материнстве и сложностях на пути к личному счастью.
Также победитель "Танців з зірками", танцор и хореограф Евгений Кот сообщил, что впервые станет отцом. Его супруга, танцовщица Наталья Татаринцева, беременна первенцем.
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