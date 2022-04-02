"Пришлось рожать в перерывах между взрывами": звезда Танцев со звездами стала мамой

Яна Заец стала мамой на второй день войны / instagram.com/zlayazaya_official

Украинская танцовщица, участница 6 (в паре с Ираклием Макацария) и 8 сезонов (с Тарасом Цымбалюком) шоу Танцы со звездами Яна Заец стала мамой во второй раз!

Чудесную новость омрачил тот факт, что ребенок родился во второй день войны. Он появился на свет под взрывы бомб и бесконечное беспокойство о безопасности старшего сына Ивана, находившегося в тот момент в одиночестве в убежище.

"Когда я узнала, что через 9 месяцев второй раз стану мамой, то не могла подумать, через какие испытания придется пройти, чтобы взять на руки сынишку. Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, скрывавшегося в бомбоубежище на другом конце города, ему всего 6 и в эту страшную ночь он без мамы и папы", - поделилась воспоминаниями Заец.

Сейчас танцовщица и ее семья в безопасном месте. Она рассказала, что понимание того, что она несет ответственность за двоих малышей, не позволяет ей поддаваться панике.

"Только сейчас, когда понимаю, что они спят в безопасности, я снова глубоко вдохнула и готова вернуться к Вам и помогать всем, чем могу! Я с Вами, я рядом! ВСЕМ МИРНОГО НЕБА!" - подытожила свой рассказ Яна Заец.Читайте такжеЖена Пескова: в чем секрет элитной мошенницы и разлучницы родом из Украины

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