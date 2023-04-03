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Принимает поздравления: Надю Дорофееву застукали с кольцом на безымянном пальце

3 апреля 2023, 17:50
Официально свободной женщиной Додо стала лишь пару месяцев назад.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева показала кольцо на безымянном пальце / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева обрела любовь в лице давнего друга семьи - ресторатора и музыканта Миши Кацурина. Про их роман слухи стали ходить практически сразу после того, как в марте 2022 года Додо и Дантес объявили о расставании.

И хоть развод Владимира и Нади состоялся лишь в январе 2023-го, роман артистки с Кацуриным набирает обороты. И, похоже, становится очень серьезным.

На своей странице в Instagram Дорофеева выложила серию фотографий в новом наряде. На одном из снимков она нечаянно "засветила" кольцо на безымянном пальце - фотографировала свой маникюр, который гармонично сочетался с ее образом от известного бренда.

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Поклонники сразу же подметили у певицы необычный аксессуар, и принялись поздравлять ее с помолвкой в комментариях: "Вітаю з одруженням!", "Я одна бачу каблучку?", "Як ненароком засвітити обручку❤️", "Коли весілля вже?".

Меж тем сама Дорофеева решила пока не комментировать, было ли кольцо на пальце просто украшением, или же скоро поклонников ее творчества ожидают новости про свадьбу артистки с избранником.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева показала кольцо на безымянном пальце / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее украинский певец и комик Владимир Дантес, бывший муж Нади Дорофеевой, заступился за артистку - он жестко осадил зрительницу, которая решила оскорбить Додо в его присутствии.

Также стало известно, что брак американской поп-иконы Бритни Спирс и ее молодого супруга Сэма Асгари дал трещину - инсайдер рассказал, почему их союз сейчас переживает не лучшие времена.

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