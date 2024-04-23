Принцу Луи шесть: Кейт Миддлтон мило сфотографировала харизматичного сына

Кейт Миддлтон сама сфотографировала сына для новой фотографии.

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Принцу Луи 6 лет / Коллаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales, Pixabay

Сегодня, 23 апреля свой день рождения отмечает принц Луи. Самом харизматичному ребенку дворца исполняется 6 лет.

Традиционное фото именинника в официальных акаунтах дворца в Instagram появилось чуть позже обычного. Как известно, в последнее время дворец буквально лихорадит от плохих новостей, связанных с болезнями Короля Чарльза и Кейт Миддлтон.

Как и каждый год, фотографировала Луи его мама Кейт. Луи лежит на траве и мило улыбается в камеру. "С 6-ым Днем Рождения, принц Луи", - поздравили маленькую знаменитость родители.

видео дня

CNN сообщила, что по данным источника, Кейт и Уильям были благодарны за поздравления с днем рождения, которые они получили для Луи, и что фотография была сделана 42-летней Кейт в последние несколько дней в Виндзоре.

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Это беспрецедентное время для семьи, поскольку принцесса продолжает свое выздоровление", — сказал источник.

Кейт Миддлтон - новости о здоровье принцессы:

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц впал в депрессию.

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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