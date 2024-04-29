Принц Гарри возвращается в Великобританию - детали

Принц Гарри планирует возвращение в Великобританию после информации, что он окончательно открестился от родной страны.

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Принц Гарри прилетит в родную страну / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Стало известно, что принц Гарри навестит Великобританию, но ни офис герцогов Сассекских, ни Букингемский дворец не анонсируют планы на встречу членов королевской семьи с ним.

Как сообщает Daily Mail, что Гарри 8 мая выступит в соборе Святого Павла на службе по случаю 10-летия "Игр непобежденных". Также известно, что там не будет ни короля Чарльза с супругой, ни его брата принца Уильяма.

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Оказывается, Гарри приедет без жены и детей, и остановится в отеле, а через пару дней улетит в Нигерию, поскольку Меган и Гарри получили приглашение от правительства страны в сентябре прошлого года, когда встретилась с министром обороны африканского государства на "Играх непобежденных" в Дюссельдорфе.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

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Отметим, в документах, опубликованных Регистрационной палатой в отношении "принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, герцога Сассекского", зафиксировано, что его "новой страной/штатом проживания" теперь является США.

А также появились слухи, что принц Уильям и Кейт Миддлтон приглашали Меган и Гарри вместе с детьми в гости, но те отказали.

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