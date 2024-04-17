Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

В документах, опубликованных Регистрационной палатой в отношении "принца Генри Чарльза Альберта Дэвида, герцога Сассекского", зафиксировано, что его "новой страной/штатом проживания" теперь является США.
По данным The Daily Mail, ранее место проживания было записано как Великобритания.
Это изменение происходит на фоне усиления давления на правительство президента США Джо Байдена с требованием обнародовать визовые данные Гарри.
Ситуация обострилась после того, как участники кампании ухватились за комментарии американского посла в Лондоне о том, что он не будет депортирован, пока демократ будет президентом.
Кто такой принц Гарри
Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.
Консервативный аналитический центр Heritage Foundation в Вашингтоне, округ Колумбия, который обратился в суд с требованием обнародовать материалы, представил замечания Джейн Хартли в рамках своего дела.
Кроме того, новые подробности, поданные в Регистрационную палату для эко-туристического предприятия Гарри Travalyst, также вызывают серьезные вопросы о том, может ли он оставаться государственным советником, одним из семи членов королевской семьи, которые могут замещать монарха, если он находится за границей или плохо себя чувствует.
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