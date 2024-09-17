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Примчала скорая помощь: молчун Дмитрий Нагиев серьезно травмировался

Элина Чигис
17 сентября 2024, 09:58
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Дмитрий Нагиев получил травму прямо во время спектакля.
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев повредил ногу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nagiev.universal/

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев, который долгое время водил за нос поклонников, не выражая точно свою позицию на счет войны в Украине и намекал, что не поддерживает политику Кремля, все же решил вернуться на российскую сцену, чтобы подзаработать кровавых рублей.

Как сообщают росСМИ, во время одного из спектаклей артист получил серьезную травму, и к зданию учреждения вызвали бригаду скорой помощи.

видео дня

"Вот уже 24 года Дмитрий играет Кысю для своего зрителя. Сегодня, во время спектакля, артист сильно повредил ногу. Сильно настолько, что врачи скорой помощи настаивали на госпитализации", — рассказала директор актера Елена Шайкина.

Кто такой Дмитрий Нагиев?

Дмитрий Нагиев — российский шоумен, актёр театра и кино, теле- и радиоведущий развлекательных программ. Носит статус секс-символа среди российских мужчин-знаменитостей.
Нагиев осуждает современников, использующих в своей речи лозунги "На Берлин" и "Можем повторить".

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Добавим, недавно Дмитрий Нагиев косвенно выступил против войны. На своей страничке в соцсетях он опубликовал видео на котором предстал в желтой куртке на фоне голубого неба. Разъярённые россияне сразу же набросились на артиста и обвинили артиста в поддержке Украины.

А также Дмитрий Нагиев отказался вести музыкальную церемонию награждения артистов "МузТВ". Артист до этого несколько раз был ведущим церемонии, а на этот раз сообщил, что "в этот раз, видимо нет".

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