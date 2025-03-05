Примадонна и сбоку бантик: Пугачева спровоцировала новый спор в Сети

Вкратце:
- Алла Пугачева опубликовала новый снимок
- Мнения поклонников в Сети разделились
Второго марта, в первое воскресенье весны, Алла Пугачева и ее близкие отметили праздник, который придумала сама Примадонна много лет назад - День желтых цветов. Торжество в честь прихода весны пышно празднуется в окружении первых весенних цветов.
В этом году Пугачева отмечала начало весеннего периода целых три дня, и сегодня в своем блоге показала яркий праздничный образ. На фото она в лимонной блузе и с цветком и бантом в тон сидит за богато украшенным столом в окружении мимозы и желтых нарциссов.
"Незабываемый праздничек получился! Спасибо, друзья", - подписала снимок Алла Борисовна. В комментариях поклонники артистки хвалят ее за по-весеннему свежий вид, иные - ругают за обилие ретуши: "Ну все красиво, но зачем столько "мыла" на лице. Вы же нормально выглядите на свой возраст", "Фильтры делают чудеса - еще чуть-чуть, и вы будете моложе Лизы" и т.д.
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Алла Пугачева - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что в стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой. Покушение было связано с криминальным миром, в котором у артистки были покровители.
Также стало известно, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, 11-летние двойняшки Гарри и Лиза, живут отдельно от родителей. Семья воссоединяется лишь пару раз в год.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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