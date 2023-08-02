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Прифронтовая хроника: Лобода побывала на "нуле" и "почувствовала" Украину

Анна Подгорная
2 августа 2023, 17:16 обновлено 2 августа, 17:16
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Loboda совершила паломничество по востоку и югу нашей страны, где смогла пообщаться с защитниками и жителями прифронтовых городов.
Светлана Лобода, Loboda
Светлана Лобода приехала на ноль и пообщалась с военными и мирными жителями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода отправилась в необычное путешествие по Украине, аналогов которому не было за ее карьеру. Около месяца в дороге вместились в импровизированный видеодневник, которым артистка поделилась в социальных сетях.

Восточные области и фронтовая зона, посещение военных на "нуле" и раненых бойцов в Киевском госпитале, импровизированные концерты, чай с волонтерами в Запорожье и Херсоне под звуки выстрелов и ранящие душу истории, бомбоубежища, сон в машине и знакомство с местными жителями Днепра, Николаева, Кривого Рога и Харькова - все это оставило в душе артистки неизгладимое впечатление.

Она признается: такой путь ей было просто необходимо пройти - как украинке, и артисту. "Я привыкла видеть Украину через окно машины, стремительно спеша на выступления, съемочные площадки, студии записи. Сейчас мне нужно было ее почувствовать, несмотря на то, сколько времени на это уйдет и кто и что об этом напишет", - делится эмоциями от поездки Лобода.

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Эти несколько недель оказались для Светланы трансформирующими. Война еще никогда не была такой реальной, а искренность тех, кто всеми силами приближает победу - такой восхитительной.

"Самые важные дороги - те, которые не имеют финальной точки прибытия, а приобретают смысл в самом пути... Это был мой путь. Дорога, которую я должна была пройти. Ибо нет длинных дорог для тех, кто выбирает правду и с верой в сердце двигается только вперед", - делится размышлениями певица.

Ранее украинский певец Александр Пономарев заступился за Светлану Лободу перед теми, кто осуждает ее за довоенную карьеру в стране-агрессоре. По мнению артиста, певица заслуживает уважение.

Также в эксклюзивном интервью для Главреда Светлана Лобода рассказала, почему продолжает петь песни на русском языке, и призналась, на каких условиях согласится выступить в стране-оккупанте.

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