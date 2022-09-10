Придумала оригинальный способ: Анджелина Джоли специально развалила брак Питта и Энистон

Джоли / t.me/LeshchenkoS

Голливудская актриса Анджелина Джоли помогла обнародовать знаменитые фотографии, на которых она гуляет по пляжу с Брэдом Питтом, что стало новостью об их отношениях в 2005 году, как утверждает соучредитель журнала Rolling Stone Дженн Веннер.

По инфомации The Daily Mail, Будущая влиятельная пара познакомилась на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" 2004 года, и, по слухам, у них завязались романтические отношения после того, как он расстался с женой Дженнифер Энистон в январе 2005 года.

Тем не менее, отношения не были подтверждены, пока пара не была замечена прогуливающейся по пляжу в Кении вместе в апреле с маленьким сыном актрисы Мэддоксом. Фотографии были опубликованы в журнале US Weekly в мае 2005 года, и Веннер, который ранее владел журналом, рассказал о том, как они их получили, в новых мемуарах Like A Rolling Stone.

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Согласно Page Six, журнальный магнат написал: "У нас есть фото, у нас есть доказательства, у нас есть всемирная сенсация, дебют Бранджелины. Типстером была Анджелина.

Веннер добавил, что фотографу, который делал снимки, сообщили подробности о том, где остановилась пара и в какое время они будут вместе гулять по пляжу.

Пара пыталась сохранить свой многообещающий роман в тайне до конца 2005 года, пока развод Брэда с Дженнифер не завершился в октябре того же года.

Они не обнародовали свои отношения до января 2006 года, когда Анджелина подтвердила, что пара ждет своего первого ребенка вместе.

Анджелина уже была мамой Мэддокса, усыновленного из Камбоджи, и дочери Захары, усыновленной из Эфиопии, и в мае 2006 года у пары родилась дочь Шайло, а в 2007 году усыновлен сын Пакс из Вьетнама, а затем родились близнецы Нокс и Вивьен.

По некоторым данным, место встречи могла слить сама актриса, чтобы ускорить процесс развода Питта и Энистон.

Напомним, ранее стало известно о том, что Джоли "отчаянно пытается найти что-то новое" в своей продолжающейся ссоре с бывшим мужем.

В прессу попали новые данные из отчета ФБР по делу Джоли-Питт. В частности, стало известно, что по мнению Джоли, Питт "сошел с ума" с того момента, как они сели на частный самолет, который летел из Ниццы в США со своими шестью детьми.

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