"Придется завершить музыкальную": Тарас Тополя заговорил о политической карьере

Тарас Тополя отметил, что на двух стульях не выйдет сидеть.

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Тарас Тополя рассказал о политическом будущем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/antytila_official/

Украинская популярная группа АНТИТЕЛА занимает активную гражданскую позицию, и поклонники интересуются, не планирует ли лидер группы Тарас Тополя начать политическую карьеру.

В "Интервью24" Тополя отметил, что пока он не собирается в политику, но время покажет, что будет дальше.

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"У нас демократия, поэтому любой может попробовать себя в политике, и это прекрасно. Если я почувствую, что у меня есть силы, у моей команды, у моих единомышленников есть силы и желание, чтобы реализовать хорошие дела, используя политику, я туда пойду обязательно, но при этом придется завершить музыкальную карьеру, потому что сидеть на двух стульях, как показывает практика, – не работает", - сказал певец.

Кто такой Тарас Тополя? Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.

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