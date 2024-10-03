"Придется завершить музыкальную": Тарас Тополя заговорил о политической карьере

Украинская популярная группа АНТИТЕЛА занимает активную гражданскую позицию, и поклонники интересуются, не планирует ли лидер группы Тарас Тополя начать политическую карьеру.
В "Интервью24" Тополя отметил, что пока он не собирается в политику, но время покажет, что будет дальше.
"У нас демократия, поэтому любой может попробовать себя в политике, и это прекрасно. Если я почувствую, что у меня есть силы, у моей команды, у моих единомышленников есть силы и желание, чтобы реализовать хорошие дела, используя политику, я туда пойду обязательно, но при этом придется завершить музыкальную карьеру, потому что сидеть на двух стульях, как показывает практика, – не работает", - сказал певец.
Кто такой Тарас Тополя?
Тарас Тополя - украинский певец, солист и лидер поп-рок-группы Антитіла, с которой выпустил 7 альбомов. В февраля 2022 года записался в ТРО, служил в ВСУ в качестве парамедика на протяжении 7 месяцев.
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