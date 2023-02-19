Прекрасная и смертельно опасная: как сейчас выглядит главная героиня сериала "Ее звали Никита"

За 26 лет Пита Уилсон сильно изменилась - шпионски страсти вокруг той самой "Никиты" уже давно улеглись.

Пита Уилсон в сериале "Ее звали Никита" / imdb.com

В 1990 году на экраны вышел фильм французского режиссера Люка Бессона "Ее звали Никита" о прекрасной но смертельно опасной девушке-убийце. Через 7 лет в Канаде был снят одноименный сериал по мотивам фильма.

История приключений сногсшибательной блондинки с необычным именем и бесконечно длинными ногами, которая стала смертельным оружием в руках секретной контртеррористической организации Первый отдел, была тепло встречена телезрителями, и длилась целых 5 сезонов - с 1997 по 2001 годы.

Примечательно, что главная героиня сериала - австралийская актриса Пита Уилсон, на пробы идти совершенно не планировала. В юности она активно занималась спортом и работала моделью в Австралии и Европе. В 1991 году она перебралась в Лос-Анджелес, где получала актерское образование, и перебивалась мелкими ролями.

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Попробоваться на роль Никиты актрису уговорил ее агент - Уилсон забежала на пробы перед отъездом в Нью-Йорк, где планировала продолжить образование. Однако режиссеры, завидев австралийскую красотку, отдали ей предпочтение среди 200 остальных кандидаток. С тех пор Пита стала Никитой - оперативным сотрудником Первого отдела, который отчаянно борется за то, чтобы сохранить в себе человеческие качества.

За эволюцией Никиты и развитием ее отношений с Майклом, который сперва был наставником, а затем другом и любовником главной героини, следила многомиллионная аудитория. Однако в 2000 году, после 4 сезона сериал внезапно закрыли. Это возмутило армию фанатов настолько, что они скооперировались в организацию, которая отстояла сериал еще на один, пятый и последний сезон сериала.

Пита Уилсон в сериале "Ее звали Никита" / imdb.com

Через год после "Никиты" Пита Уилсон сыграла роль вампирши Мины Харкер в фильме "Лига выдающихся джентльменов" (2002). На гребне успеха этих двух проектов, актриса стала сниматься в популярных глянцевых журналах (People, Maxim, Playboy и пр.) и посещать различные ток-шоу. Также Уилсон была владелицей собственного бренда солнцезащитных очков - главного аксессуара Никиты (позже отошла от дел) и линии нижнего белья.

Сейчас Пите Уилсон 52 года. Она в разводе, у нее есть 21-летний сын Марлоу. Актриса время от времени появляется на экранах: ее последняя роль - в сериале 2022 года Багровое озеро.

Как выглядит Пита Уилсон сейчас / instagram.com/iampetawilson

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