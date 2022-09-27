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Прекращает карьеру ради убийства украинцев: российский актер получил повестку и готов идти воевать

27 сентября 2022, 13:13

Российский актер будет служить в Кантемировском танковом полку и с готовностью отправился в военкомат.

Стас Румянцев
Стас Румянцев / Инстаграм

Популярный молодой российский актер Стас Румянцев получил повестку и объявил, что собирается ехать в Украину, чтобы убивать.

На своей странице в Instagram актер сообщил, что он тут же отправился в военкомат, потому что он "моряк и служил на корабле". "Это тоже был мой выбор. Из Москвы призывают в пехоту. Кантемировская танковая дивизия. Окоп, лопата и автомат", - говорит желающий вступить в ряды оккупантов.

"Время непростое и непонятное, может все решится, а может все там скоро будем, кто ещё остался тут в России", - оправдывается потенциальный груз 200. "Я вернусь", - добавляет он.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни пишут о том, что это маразм и нельзя вторгаться на территорию суверенного государства и убивать мирный народ. Другие - активно поддерживают, цитируя методичку Кремля.

"Господи! Опомнитесь… бегите…", "Настоящий мужчина! Спасибо!", "Держись, Стас! Ты молодец", "Уезжайте пока есть время", - пишут они.

Прекращает карьеру ради убийства украинцев: российский актер получил повестку и готов идти воевать

В то же время, комментарий оставила и популярная российская модель Снежана Самохина. "Господи, Стас…. Зачем. Тебе нужно защищать своих детей и ты им нужен тут…", - написала она. Однако в комментарии тут же набежали путинские зомби, которые стали цитировать популярные нарративы про "Донбас", "8 лет бомбили", "советские инженеры" и прочие бредни.

Передать привет Стасику-солдатику можно тут.

Напомним, ранее рашистский актер, фанат Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин, назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

"Он не в курсе. Хотя кто-кто, а он пойдет первым, если позовут", – заявил артист.

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