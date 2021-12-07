УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

7 декабря 2021, 13:23
Прослушать новость
Остановить

Команда артистки рассказала, как она чувствует себя сейчас.

Представители Марины Хлебниковой сделали официальное заявление о состоянии певицы / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова получила серьезные ожоги во время пожара в ее квартире, который произошел 18 ноября.

Артистку экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, тогда ее состояние оценивали как стабильно тяжелое. Однако подробности не разглашаются, и здоровье Хлебниковой начинает "обрастать" слухами.

Представители певицы отметили, что глобальных изменений в ее состоянии нет, она идет на поправку в собственном ритме, и это, вероятно, займет немало времени.

Также они решили опровергнуть основные слухи о состоянии певицы и подчеркнули, что приближенные к артистке на данный момент не делают никаких заявлений насчет здоровья Хлебниковой в прессе.

"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы; Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно (!) семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев , сторонних врачей, и уж тем более журналистов у неё не было и не будет в ближайшее время", - рассказала команда Марины Хлебниковой.Читайте такжеМарина Хлебникова после пожара может потерять зрение - в тканях лица началось заражение

Реклама

Ранее DZIDZIO признался, как переживает развод под прицелами камер.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса Марина Хлебникова
Сейчас вы просматриваете новость «Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Любовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные переменыЛюбовный гороскоп на неделю 6-12 декабря: Близнецам – обман, Козерогам – невероятные перемены Украину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогодыУкраину атакует снежный "Армагеддон": когда и где ждать удара непогоды В Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холодаВ Украине врежут морозы до -15°: где и когда ждать удара холода День Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитваДень Екатерины: традиции и запреты, магия дня и молитва Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022Принесут беду и даже смерть: никогда не дарите эти вещи на Новый год 2022
13:32

Смертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

13:23

Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

13:00

Гороскоп на завтра 8 декабря 2021: Ракам – соперница, Девам – удивительные события, Рыбам - врагиВидео

12:56

В Украине могут увеличить штрафы за долги по коммуналке: подробности

12:54

Кого Байден назначит послом США в Украине: стало известно имя кандидатуры

Реклама
12:53

Ударит мороз, завалит снегом: синоптик рассказала, где и когда ждать ледяной "ад"Видео

12:50

Экономический паспорт украинца: кто получит 620 тысяч от государства и куда их можно потратитьВидео

12:28

Имя, возраст, болезни и группа крови: в Днепре стали выдавать специальные браслеты с QR-кодомВидео

12:15

Подарок на Новый год 2022 для кота: чем порадовать пушистого любимца - идеи презентов

12:11

Экс-Холостяк Макс Михайлюк сбил человека в центре КиеваВидео

12:02

Сумщина собирается перевыполнить план "Большой стройки" на местных дорогах

11:40

ДТП с 19-ю погибшими и ранеными под Черниговом: выросло число жертв

11:25

Средняя зарплата в Украине – до 19 тысяч гривен: в Кабмине сделали прогноз на ближайшие 3 годаВидео

11:23

Украину накроет густой туман: в каких областях ухудшится погода

11:22

"Российские ребята уедут в гробах": Резников объяснил, что нужно для отражения удара РФВидео

11:17

51-летняя Ирина Билык показала, как выглядела 30 лет назад

10:38

"Переходите на итальянский": в ресторане в Виннице клиентов якобы отказались обслуживать на украинском

10:24

"Ненавижу украинский": обругавшая таксиста пассажирка извинилась, когда увидела себя в Сети

09:58

Сердце запустилось лишь через 20 минут: украинки в Египте реанимировали утопленникаВидео

09:26

Жуткое ДТП под Черниговом: 11 погибших, много пострадавших

Реклама
09:26

Много крови и нечеловеческий крик: мусоровоз на глазах у матери раздавил 6-летнюю девочку в НежинеВидео

09:15

К чему снится собака: толкование известных сонников

09:03

После разговора с Путиным Байден позвонит Зеленскому - Офис президентаВидео

09:03

Гороскоп на сегодня 7 декабря 2021: Ракам – волнение, Скорпионам – большие тратыВидео

09:00

Немецкий "светофор": чего ждать от новой коалиции в Германии?

08:49

Украинцев заставят заплатить новый налог за огород: когда и сколькоВидео

08:26

Коронавирус в Украине 7 декабря: суточное число заболевших снизилось до 8,6 тысячи

08:22

Путин - циничный прагматик и будет пугать Европу войсками, пока она не сдастсямнение

08:06

США отправят войска в Восточную Европу в случае атаки России на Украину — AFPВидео

07:56

Риск вторжения РФ: Украина просит больше вооружений, лидеры Европы выступили за переговорыВидео

07:34

В Одессе подростки ради шутки подмешали 14-летней девочке антисептик в колу, она попала в больницуВидео

07:13

Киев и 8 областей вышли из "красной" зоны: новые правила карантинаВидео

07:05

Приметы на 7 декабря: что нельзя делать в день святой Екатерины и как не попасть в бедуВидео

06:30

Гороскоп на 2022 год: какие опасности и возможности принесет год ТиграВидео

06:27

Острые заявления и шаг к санкциям: к чему приведут обвинения Лукашенкомнение

06:01

Самый нежный новогодний маникюр 2022, который будет радовать глаз и греть душуФото

05:50

Тяжелым больным COVID-19 может потребоваться 5 лет на восстановление, – врач

05:41

Эти овощи ни в коем случае нельзя есть сырыми: диетолог озвучила список

05:40

Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минутВидео

05:10

Без трусов, без лифчика, без фотошопа: экс-ВИА Гра шокировала фанатов полной обнаженкой

Реклама
04:50

Зима опоздала: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки похолоданияВидео

03:46

Безысходность может подтолкнуть Путина к новой горячей войне против Украины - правозащитник

03:45

Санта Димопулос в прозрачном боди пикантно оголила сочные ягодицы

03:35

С днем ангела Екатерины: поздравления, милые открытки и картинки имениннице

03:30

Украинский спутник отправят в космос в США: известна дата запускаФото

02:54

Как ускорить Wi-Fi на смартфонах Xiaomi: простой и действенный лайфхак

02:43

Ученые назвали самый полезный овощ

01:56

Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииВидео

01:05

Диетолог рассказала, как отметить новогодние праздники без вреда для фигурыВидео

06 декабря, понедельник
23:57

Жена скандального экс-нардепа Лещенко вновь сыграет сет в Москве

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять