Представители Марины Хлебниковой дали официальный комментарий о состоянии певицы после пожара

Представители Марины Хлебниковой сделали официальное заявление о состоянии певицы / instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певица Марина Хлебникова получила серьезные ожоги во время пожара в ее квартире, который произошел 18 ноября.

Артистку экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, тогда ее состояние оценивали как стабильно тяжелое. Однако подробности не разглашаются, и здоровье Хлебниковой начинает "обрастать" слухами.

Представители певицы отметили, что глобальных изменений в ее состоянии нет, она идет на поправку в собственном ритме, и это, вероятно, займет немало времени.

Также они решили опровергнуть основные слухи о состоянии певицы и подчеркнули, что приближенные к артистке на данный момент не делают никаких заявлений насчет здоровья Хлебниковой в прессе.

"По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы; Марина дышит сама (не ИВЛ, ни искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений. К ней пускают исключительно (!) семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев , сторонних врачей, и уж тем более журналистов у неё не было и не будет в ближайшее время", - рассказала команда Марины Хлебниковой.Читайте такжеМарина Хлебникова после пожара может потерять зрение - в тканях лица началось заражение

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